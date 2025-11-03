◆東京六大学野球秋季フレッシュリーグ第１日Ａブロック▽法大２―１慶大（３日・神宮）法大が、５連覇を目指す慶大に競り勝ち、白星スタートを切った。「３番・左翼」でスタメン出場した山田頼旺（らいおう）外野手（１年＝中京大中京）が３回２死、左越えに先制ソロをたたき込んだ。鋭く、強く振り抜いた。山田は慶大の先発・入江祥太投手（１年＝石橋）のストレートを捉えると、打球は左翼席で弾んだ。大学公式戦初アーチ