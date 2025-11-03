どう走れば…？高速道路の路面中央付近に、見慣れない「緑色の実線」が連続して引かれている場所があります。これはどういう意味があり、ドライバーはどのように走ればよいのでしょうか。【これが正解】「緑の線」の走り方と“実際の様子”（画像／写真） 結論からいうと、この線は「車両誘導線」と呼ばれ、クルマで跨いで走るのが正しい方法です。実は、ドライバーの安全を考えた設備でもあります。「車両誘導線」は、車線の