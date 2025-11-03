全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷のスープカレーの店『北海道スープカレーSuage渋谷店』です。自社農園の野菜に唸る、滋味深い王道の味わい万人に愛されるクセの無い味わいと、食べやすく串に刺したキャッチーなスタイルで都内にも多くのファンを持つ『Suage』。ちょっと贅沢カレー1880円（ライスチーズトッピング＋200円）『北海道スープカレーSuage渋谷店』ちょ