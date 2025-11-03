俳優ヨ・ジング（28）が来月15日、KATUSA（カトゥサ・在韓米軍に配属される韓国軍）として入隊する。ヨ・ジング側の広報代理会社は3日、ヨ・ジングがKATUSAに選抜され、12月15日から1年6カ月間、軍服務を行うと明らかにした。入所の場所と時間は公開しなかった。ヨ・ジング側は「元気に国防の義務を果たし、より成熟した姿で戻ってくる日まで、変わらない応援と激励をお願いします」と伝えた。1997年生まれのヨ・ジングは、2005年