弁護士の八代英輝氏（61）が3日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。第7戦まで死闘を繰り広げたMLBワールドシリーズ（WS）を振り返って最も印象に残ったシーンについて語った。番組では2年連続でWSを制したドジャースの奮闘を大谷翔平投手や山本由伸投手、佐々木朗希投手の活躍を中心に振り返った。特にロサンゼルスでの第3戦で延長18回を勝ちきったドジャースが登録していた投手を使い果たした状況となり、2日