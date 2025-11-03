フィオレンティーナが、ステファノ・ピオリ監督を解任するようだ。2日、イタリアメディア『スカイ』が報じた。近年のセリエAで再び上位の常連に返り咲いたフィオレンティーナは、今シーズンよりピオリ監督が6年ぶりに復帰。カンファレンスリーグ（UECL）では予選を含め全勝しているが、肝心のセリエAでは大苦戦を強いられ、2日にホームで行われた第10節レッチェ戦でも0−1の敗戦を喫した。開幕から0勝4分6敗で降格圏の19位に