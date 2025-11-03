大阪出身の演歌歌手・天童よしみ（71）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。母の戒めを明かした。この日は、92歳になる母・筆子さんとともに出演した天童。決して愚痴を言わないという母の姿に、天童は「“文句”という言葉がこのお母さんにはない」と解説。「じゃあ私も我慢しなきゃいけないのかと思うと、どこで我慢したらいいんだろう、こんなに大変なのにって思う時もある」と打ち明けた