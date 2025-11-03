女性は仲良し同士でグループを作る傾向がありますが、なかには団体で群れることに馴染めず、ひとり行動をとりがちな人もいます。そんな女性に魅力を感じる男性も少なからずいるようです。今回は、10代から30代の独身男性160名に聞いたアンケートを参考に、「男性が『女子グループに馴染めない女の子』に、ちょっと変な魅力を感じる理由９パターン」をご紹介します。【１】趣味の世界などで、面白い友達を作っているような気がする