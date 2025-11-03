◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル）昨年はＮＨＫマイルＣを制したパンジャタワーが勝利を挙げた同レースに出走するダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が３戦連続の同距離で初タイトルを狙う。キャリア４戦目のもみじＳは大逃げのリリージョワを２番手で追走。ラスト３ハロンを３３秒３で猛追も半馬身差届かず２着。勝ち時計は２歳コース