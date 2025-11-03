スバルの核を「濃縮」したモデルスバルは2025年10月29日、自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でSTIのコンセプトカー「Performance-B STI concept」を世界初公開しました。スバルらしさあふれるエキサイティングなモデルですが、どのような想いで登場したのでしょうか。まさかの「インプレッサWRX STI」想起するSTIコンセプトカーを披露【画像】超カッコいい！ これが“スバリスト”も大満足な「STIモデル」