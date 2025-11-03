◆東京六大学野球秋季フレッシュリーグ第１日Ａブロック▽法大２―１慶大（３日・神宮）秋季フレッシュリーグが開幕。５連覇を狙う慶大は法大との接戦に敗れ、黒星発進となった。西武、巨人、オリックスで通算５２５本塁打を放ったレジェンド・清原和博氏の次男・勝児内野手（１年＝慶応）は７回２死二塁から代打で出場。父が見守る中、四球を選び、二塁の守備に就いた。９回１死では遊ゴロに倒れ、１打数無安打１四球だった。