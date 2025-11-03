ＮＰＢエンタープライズは３日、阪神・及川雅貴投手がコンディション不良のため１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」を辞退すると発表した。及川は今季１２球団最多６６試合の登板で４６ホールド、防御率０・８７。プロ野球新記録の１８試合連続ホールドをマークした。これで、阪神から強化試合に出場する選手は坂本と森下の２人となった。