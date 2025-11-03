◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京・芝２５００メートル）自慢の豪脚を武器にディマイザキッド（牡４歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）が重賞初制覇に挑む。前走の毎日王冠は前が止まらない不向きな流れのなか４着。勝ったレーベンスティールを上回る上がり３ハロン３３秒２の爆発力で、大外から猛然と迫る見せ場たっぷりの内容だった。清水英調教師は「開幕週、前残りであれだけの脚を使え