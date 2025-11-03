アメリカのトランプ大統領は、アフリカのナイジェリアで多くのキリスト教徒が殺害されているとして、アメリカ軍による攻撃もあり得ると強い姿勢で臨んでいます。【映像】襲撃事件が相次ぐナイジェリアの様子「（地上部隊の派遣や空爆の）可能性はある。多くのことを想定している。ナイジェリアで記録的な数のキリスト教徒が殺害されている」（トランプ大統領）トランプ大統領は2日、ナイジェリアで多くのキリスト教徒が殺害さ