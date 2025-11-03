広島の投手コーチに就任し、ポーズをとる石井弘寿氏＝3日、マツダスタジアム広島の投手コーチ就任が決まった石井弘寿氏（48）が3日、マツダスタジアムで記者会見し「デビュー、初勝利、引退した試合がカープ戦ですごく縁を感じる。優勝に向かって強いチームになっていけるように頑張っていきたい」と抱負を語った。1軍を担当する予定。今季はヤクルトの1軍投手コーチを務めた。石井氏はヤクルトで速球派の救援投手として活躍。