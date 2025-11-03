「お小遣い」の扱い方は家庭ごとに異なり、ママにとっても悩ましいテーマになります。ある家庭では「お金の教育」として渡す一方、別の家庭では「まだ早い」と制限することもあります。今回の投稿者さんは小学6年生の息子さんにお小遣いを渡していたところ、思わぬトラブルが発生してしまいました。『お小遣いは「年齢×100円」で1,100円。あとは食器洗い、お風呂洗いなど家事のお手伝いで渡していて月の合計は3,000円くらい。子ど