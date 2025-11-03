先週のアジアンツアー「LINK香港オープン」で、LIVゴルフで戦う22歳のトム・マキビン（北アイルランド）が2位に7打差をつける圧勝を見せた。この勝利で来年の海外メジャー「マスターズ」と「全英オープン」の出場権を獲得した。〔写真〕片岡尚之のエースパターはフェース面が傷だらけ？最終日を単独首位で向かえたマキビンは前半で3つスコアを伸ばすと、後半は勢いに乗り10番から7ホールで5つのバーディを奪い「63」をマークしてト