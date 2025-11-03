ロッテの種市篤暉投手（27）、阪神の及川雅貴投手（24）、ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が15、16日に東京ドームで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の侍ジャパンを辞退した。NPBエンタープライズが3日に発表した。辞退理由は種市が腰痛、及川と牧原はコンディション不良のため。広島の佐々木泰内野手（22）が追加招集された。背番号は「5」で、10日の広島との練習試合から参加する。種市は今