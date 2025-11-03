お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、2日放送のABEMAのバラエティー『チャンスの時間』（毎週日曜後11：00）に出演。蛙亭・イワクラとの破局をメディア初告白した。【破局告白の瞬間】オズワルド伊藤「別れまして…」にスタジオ騒然この日の放送では、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが芸人たちの悩みを占い、アドバイスを授ける新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。伊藤が「りなぴっぴ