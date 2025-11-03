歌手の工藤静香さん（55）が2025年10月29日、自身のインスタグラムを更新。グレーのスカートをとり入れた秋コーデを披露した。「恐ろしく古いスカートだ！笑」工藤さんは、「恐ろしく古いスカートだ！笑」といい、グレーのスカート姿を含む4枚の写真を投稿した。また、スカートを留めているクリップは、長女のCocomiさんがプレゼントしてくれたものらしい。「ちょっとサイズが大きい時に、めちゃくちゃ便利です！」とつづっている