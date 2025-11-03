天皇賞・秋を制しＧ１初制覇を果たしたマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、レースから一夜明けた１１月３日、美浦トレセンの馬房で静養に努めた。前日の１９時３０分頃に帰厩し、普段とそれほど変わらない様子。花本助手は「あからさまに疲れは感じていないですよ。カイバは胃に優しいものを与えてますが、少しだけ残していました。ゲート裏でちょっと迷惑をかけてしまいましたが、それ以外は