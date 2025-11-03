「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）神戸市出身のＫＩＮＧ陸斗（１８）＝ＲＯＹＡＬＫＩＮＧＳ＝が第１試合（５１キロ３分×３回、キックボクシング）で水野夢斗（１８）＝ＴＥＡＭＴＥＰＰＥＮ＝から３度のダウンを奪い、１回２分５秒ＴＫＯで圧勝。地元神戸で迎えたＲＩＺＩＮデビュー戦を鮮やかに制した。ＲＩＳＥフライ級で６位にランクされる陸斗と１１位の水野による１８歳対