きのう未明、福岡県八女市で原付バイクで信号無視をしたとして15歳の少年が逮捕されたあと、手錠をつけたままおよそ18時間逃走しました。きのう午前0時半前、八女市の交差点で、原付バイクに乗った2人組の少年が、およそ100人の見物人の前で赤信号を無視するなどの暴走行為をしました。警察が運転していた15歳の少年を信号無視の疑いで現行犯逮捕しましたが、少年は見物人が近づいてきた隙に手錠をつけたまま逃走。およそ18時間後