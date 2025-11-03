秋の叙勲の受章者が11月3日に発表され、県内からは44人が受賞の栄誉に輝きました。旭日小綬章には元・徳島市長の原秀樹さんと、元・阿波池田商工会議所会頭の真鍋和三郎さんが選ばれました。旭日双光章には県柔道整復師会会長の小川洋一さんら8人が選ばれ、旭日単光章には株式会社ときわ社長の高畑富士子さんら、2人が選ばれました。瑞宝中綬章には元・県副知事の後藤田博さんら2人。瑞宝小綬章には元・高松国税局徴収部長の井奥清