パナソニックは11月下旬に、Fire TV搭載の4K有機ELビエラのフラッグシップモデル「Z95Bシリーズ」に77V型大画面モデル「TV-77Z95B」を追加する。オンラインストア価格は93万600円。●コントラスト豊かな映像表現 臨場感あふれるサウンド Fire TV搭載でネット動画も気軽に楽しめるZ95Bシリーズは、新世代有機ELパネル「プライマリーRGBタンデム」を搭載するフラッグシップモデル。発光層を従来の青・黄・青の3層構造から、赤・