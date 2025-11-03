■英語でさわやかにトークする姿も 雑誌『GQ Hong Kong』公式SNSにて、Snow Man目黒蓮が『GQ Hong Kong』「Men Of The Year」を受賞し、11月号の表紙を飾ったことが明かされた。 【動画】目黒蓮が和室で振りむくクールな姿＆英語で表紙を飾ったことをトーク①～② 『GQ Hong Kong』SNSでは、2本の動画が公開。1本目は竹が飾られた和室を、白ジャケットを着た目黒が闊歩する後ろ姿と、振り向