俳優のジェフ・ブリッジス(75)は、週末の初動興行収入が振るわなかったからといってその映画を失敗作と見なすべきではないと考えているという。シリーズ３作目となる新作映画「トロン：アレス」でケヴィン・フリン役を再演しているジェフだが、同作の初週興行収入は全世界で6050万ドル（約93.1億円）にとどまり、8000～9000万ドル（123.2～138.6億円）という予想を下回っていた。 【写真】イケオジぶりがスゴ