京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開するNazunaは、京都の紅葉シーズンに合わせた特別イベント「紅葉ウェルカム」を開催！2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの期間限定で、Nazunaならではの“おせっかい”を込めた体験型スイーツが楽しめます。香ばしい香りや焼き印の音、紅葉モチーフのデザインなど、その場でしか楽しめない“五感で味わう京都の秋”をゲストにお届けします☆ Nazuna「紅葉ウェルカム」&