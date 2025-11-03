アメリカのトランプ大統領はウクライナに対する射程の長い巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、「検討していない」と述べました。トランプ大統領「（Q.ウクライナへの『トマホーク』の供与を検討していますか）いや、検討していない。考えが変わることはあるかもしれないが、現時点では検討していない」トランプ大統領は2日、機内で記者団の取材に対し、ウクライナへの「トマホーク」の供与は「検討していない」と述べまし