■第62回九州実業団毎日駅伝（3日、佐伯中央病院陸上競技場〜佐伯市屋内運動広場特設コース〜佐伯中央病院陸上競技場 7区間・89.3km）全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）の予選会を兼ねた「九州実業団毎日駅伝」が3日に行われ、三菱重工が8年ぶり3度目の優勝を果たした。2位のクラフティアを始め上位9チームが元日の「ニューイヤー駅伝」の出場権を獲得した。来年元日の“ニューイヤー駅伝”は第70回に記念大会となり、九州