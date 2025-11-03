音楽ユニット「三月のパンタシア」のボーカル、みあが3日、都内で行われた、最新書き下ろし小説「君の記憶だけない」（双葉社）の発売記念イベントに出席した。作品を書くにあたって、みあは「書く時に心がけているのは、自分自身が読んで記憶が熱くなるものを書きたいなということ」と切り出し、本作について「最初に思いついたのが、恋をすると記憶を失うという設定。障害にぶつかった若い2人がどんな結末を迎えるのか、私自身が