石川県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、気象台は落雷や激しい突風のほか、ひょうにも注意を呼びかけています。10月31日の降り始めから3日午前10時までに降った雨の量は、輪島で95ミリ、金沢で94ミリ、白山河内で92・5ミリなどとなっています。3日は文化の日、金沢市の兼六園は無料開園され、あいにくの天気の中、大勢の観光客が秋の風情を楽しんでいました。「紅葉とカレンダーでよく見る有名な風景を見たいなと思って