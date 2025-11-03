恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が2日に自身のアメブロを更新。股関節を脱臼していた愛犬のギプスが外れたことを報告する一方で、新たな問題が発生したことを明かした。この日、ヒデは「ギプスを外しに病院へ」と報告し、愛犬「くうさん」を病院へ連れて行ったことを説明。続けて「もう外して大丈夫だよね？？最後の最後にちょっと迷う」「これで再発したらもう手術するしかないみたい」と不安