秋の叙勲の受章者が発表され、石川県内からは、女性5人を含む52人が選ばれました。様々な分野で顕著な功績をあげた人に贈られる、旭日章には17人が。長年、公共の業務に従事し功労のあった人を讃える瑞宝章は35人が受章しました。◆旭日小綬章県自動車整備振興会元会長・岡田喜一氏ら3人◆旭日双光章内灘町の元町長・川口克則氏ら10人◆旭日単光章能登町商工会の元会長・酒屋利信氏ら4人◆瑞宝宝中綬章金沢大学名誉教授・猪股勝彦