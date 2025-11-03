大阪市内を光で彩る「大阪・光の饗宴２０２５」が３日夕刻に開幕する（１２月３１日まで）。午後５時から御堂筋・北浜３交差点付近のメインステージで「御堂筋イルミネーション」の開宴式が行われ、人気グループ「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」、タレント・ゆうちゃみらが点灯の瞬間を盛り上げる。「―イルミネーション」は１５年には御堂筋が「最も多く街路樹にイルミネーションを施した通り」として世界記録に認定された、冬のなにわ