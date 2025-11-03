JR西日本は3日、湖西線で強風が見込まれるため、午前から京都〜近江舞子駅間を走る新快速の運転を取りやめています。湖西線の列車には今後、遅れや運転の見合わせが発生するおそれがあるということです。また、大阪と北陸を結ぶ特急「サンダーバード」号も運転経路を琵琶湖線の米原経由に変更する「う回運転」をするため、各駅への到着は30分ほど遅れが発生するということです。う回運転したサンダーバード号は午後1時15分現