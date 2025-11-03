阪神のOB会長・掛布雅之氏、巨人OBの江川卓氏、スポーツニッポン新聞社評論家で元阪神監督の矢野燿大氏、元木大介氏らが出演し、11月30日に大阪・梅田のSkyシアターMBSで行われる「阪神VS巨人爆笑トークバトル2025」の前売り券が好評発売中だ。昼の部では「阪神優勝の秘密」「吉田義男追悼スペシャル」がテーマ。夜の部では「掛布・江川の2人トーク」「長嶋茂雄追悼スペシャル」がテーマとし、プロ野球の裏話、26年シーズン