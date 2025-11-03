飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は最終日を迎えた。8R発売中、優勝戦出場8選手の紹介式が行われた。地元からただ1人の優出、1枠の有吉辰也（49）は「タイヤのハネ対策をギリギリまでやります」。最後の最後までモガくことを宣言すると地元ファンからは大きな拍手が飛んだ。日本選手権6勝目に挑む3枠の青山周平（40＝伊勢崎）は「10周回、最後まで楽しむ」と王者らしい余裕のコメント。SG2勝目にアタック