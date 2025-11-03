週明け３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１５０．３８ポイント（０．５８％）高の２６０５７．０３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６２．７２ポイント（０．６８％）高の９２３１．３０ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１３２１億４０万香港ドルに縮小している（１０月３１日前場は１４２２億９９３０万香港ドル）。中国経済対策の期待