陸上・東日本実業団対抗駅伝（３日・熊谷スポーツ文化公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）――ロジスティードが３時間３１分２４秒で初優勝を飾った。３６秒差で２位のＧＭＯインターネットグループ、３位のサンベルクスなど１３位までが全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）の出場権を獲得。神野大地監督が率いる初出場のＭ＆Ａベストパートナーズは６位に入り、ニューイヤー駅伝の切符をつかんだ。