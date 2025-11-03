◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（11月3日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）股関節の手術をした巨人の吉川尚輝選手がチームに合流しました。「早く直して、しっかりリハビリをね。慎重になりながらも、1日でも早く、という感じです」と述べた吉川選手。この日は午後組、午後にジャイアンツタウンスタジアムを使うファーム組に参加しています。吉川選手は10月20日に右股関節の右関節鏡視下股関節唇形成術を、同月27日に左関節鏡