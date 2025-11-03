俳優の寺田心（17）が2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。成長した姿に驚きの声が上がった。番組冒頭、MCの山崎育三郎（39）は、スタジオに入ってきた寺田を見て「心君って呼んでいいのかな？みたいな」とコメント。11歳の寺田を山崎が抱っこする写真が公開されると「抱っこした以来に会ったんで」と明かした。そして山崎が「今、こんなことだよ。こんな、なったんだよ」と、ほぼ同じ身長の寺田抱