¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë!?¶Ã¤­¤Î¾ì½ê¤Ë½ÉÇñ¸µAKB48¤ÎÊ¿Åè²Æ³¤¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç?Ææ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÉô²°?¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÉô²°¥¬¥Á¤Ç¤³¤³¤Ê¤Î?¡×¤ÈÊ¿Åè¤Ï¡Ö317¹æ¼¼¡×¤Î¥ë¡¼¥à¥­¡¼¤ò¼ê¤ËÉô²°¤òÃµ¤¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ï­²¼¤Ë¤Ï¡Ö317¡×¤ÎÉô²°ÈÖ¹æ¤ÎÉ½µ­¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤È¡¢³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ë¤Ý¤Ä¤ó¤È¡Ö317¡×¤ÎÈâ¤¬ÅÐ¾ì¡£°ìÉô²°¤À¤±?°Û¶õ´Ö?¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿