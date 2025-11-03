秋の叙勲の受章者が発表されました。新潟県内からは89人が受章しています。社会に大きな功績を残した人に贈られる旭日章には27人が選ばれました。このうち旭日中綬章を、元日本中古自動車販売協会連合会会長の海津博さん（74）と、元県議会議員の澤野修さん（75）が受章しています。また長年にわたって公の仕事に携わった人に贈られる瑞宝章には、62人が選ばれました。このうち瑞宝中綬章を、新潟大学名誉教授の五十嵐由利子さん（