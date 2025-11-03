元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを更新し、MLBワールドシリーズ観戦の感想と現在のリハビリ状況について近況を報告しました。 【写真を見る】【 佐野慈紀 】ワールドシリーズドジャース優勝「山本由伸投手のMVPの活躍に賛美を贈ります」と称賛自身のリハビリ状況について近況報告去年５月に右腕切断手術佐野さんは11月3日朝に更新したブログで、ロサンゼルス・ドジャー