タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。キャリアコンサルタント国家試験を受験したことを報告しました。 【写真を見る】【 鈴木奈々 】キャリアコンサルタント国家試験に挑戦「大人になって学ぶって楽しい」投稿では「今日はキャリアコンサルタント国家試験を受けてきました！久しぶりの試験にドキドキしました！」と試験に臨んだ心境を綴っています。 鈴木さんは投稿に添えた写真で、木陰の公園で