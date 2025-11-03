3人の遺体を乗せイスラエルに向かう赤十字の車両＝2日、パレスチナ自治区ガザ地区中部デイルアルバラ/Jehad Alshrafi/APエルサレム（CNN）イスラエルは2日、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ地区で拘束していたとする人質3人の遺体を受け取った。遺体は赤十字国際委員会を通じてイスラエルに移送され、身元確認のため同国の国立鑑識研究所に運ばれた。トランプ米大統領は、ハマスが2日にイスラエルに引き渡した人質の中に