◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準々決勝静岡学園２ー０清水桜が丘（３日、草薙陸上競技場）準々決勝が行われ、３連覇を目指す静岡学園が清水桜が丘を２―０で下した。前半は守備を固めた相手を崩せず無得点。それでも後半１１分、ＭＦ四海星南（せな、３年）がミドルシュートを決めると、試合終了間際の同４０分、ＭＦ神吉俊之介（３年）のＣＫにＤＦ吉田俐軌（３年）が頭を合わせて加点した。身長１８８