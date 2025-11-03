お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が2日深夜に放送されたフジテレビ「バカリゲム」に出演。アンジャッシュについて語った。同じ人力舎所属で、若手時代の児嶋一哉について「当時めちゃくちゃカリスマ」と小木。「楽屋で1人座って、横に東京03の飯塚さんとアンタッチャブルの柴っちょが立ってる。すげーやついるなと思ったけど、実は何も考えてなかった」とイジッて笑わせた。昔から小木は渡部建派というが、これに