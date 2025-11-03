文化勲章を受章した王貞治さんが、記者会見に出席しました。記者からドジャースが連覇を決めたワールドシリーズ第7戦を見たか質問され、感想を述べる場面がありました。【映像】ドジャース戦に言及する王貞治さん「大谷くんがスリーランを打たれてがっかりしているところも見ましたし、8回9回一本ずつホームランを打って。あのような戦い方は相手にとって一番嫌なんですよね。勝てると思っていたのに1点1点攻めてこられて。最後